Прем'єр Польщі Туск переніс заплановану операцію

Дональд Туск переніс операцію, його стан стабільний, повернеться до роботи найближчими днями.

Джерело фото: world.comments.ua

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс заплановану медичну операцію, його стан добрий. Про це повідомила канцелярія глави уряду Польщі.

За інформацією уряду, Туск успішно пройшов операцію і планує повернутися до виконання своїх обов'язків у середу. Деталі операції або захворювання прем'єра не розголошуються.

Депутат Європарламенту від партії Туска «Громадянська коаліція», Міхал Щерба, в ефірі Polsat News зазначив, що Туск почувається добре і повернеться до роботи в найближчі дні. Він також уточнив, що операція була запланована заздалегідь і проведена напередодні святкування Дня незалежності Польщі, що стало оптимальним часом для її проведення.

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