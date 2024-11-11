Премьер Польши Туск перенес запланированную операцию

Дональд Туск перенес операцию, его состояние стабильное, вернется к работе в ближайшие дни.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес запланированную медицинскую операцию, его состояние хорошее. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Польши.

По информации правительства, Туск успешно прошел операцию и планирует вернуться к исполнению своих обязанностей в среду. Детали операции или заболевания премьера не разглашаются.

Депутат Европарламента от партии Туска «Гражданская коалиция», Михал Щерба, в эфире Polsat News отметил, что Туск чувствует себя хорошо и вернется к работе в ближайшие дни. Он также уточнил, что операция была запланирована заранее и проведена накануне празднования Дня независимости Польши, что стало оптимальным временем для ее проведения.

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