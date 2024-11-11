Контролирующий орган имеет право на проверку без подтверждения нарушений – Верховный Суд

КАС ВС подтвердил, что контролирующий орган имеет право на проведение фактической проверки на основании возложенных на него функций независимо от получения информации о нарушении.

Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых налоговых уведомлений-решений, которым истцу применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований подпункта 230.1.2 пункта 230.1 статьи 230 Налогового кодекса.

При разрешении данного спора судами учтено, что по содержанию положений подпункта 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины фактическая проверка может проводиться при осуществлении контролирующим органом функций, определенных законодательством в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Верховным Судом подчеркивается, что осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего, является самостоятельным обстоятельством, с которым законодатель связывает право контролирующего органа проводить фактические проверки субъектов хозяйствования и не требует наличия и/ или получение в установленном законодательством порядке информации о нарушении требований законодательства.

В данном случае достаточно факта возложения на контролирующий орган осуществления контроля за соблюдением норм законодательства в соответствующей сфере правоотношений (производство и оборот спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, горючего).

Следовательно, указанные правовые нормы позволяют проведение фактической проверки налогоплательщика, в том числе на выполнение функций контролирующего органа, определенных законодательством в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, горючего, которые в силу предписаний статьи 16 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» возложены на ответчика.

Также Верховным Судом указано, что вручение под расписку копии приказа о проведении фактической проверки лицу, в момент проведения проверки проводившему расчетные операции, хотя и занимавшему должность оператора-заправщика АГЗП, является надлежащим соблюдением контролирующим органом положений статьи 81 Налогового кодекса Украины, что давало ответчику возможность приступить к фактической проверке.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 22.10.2024 по делу № 120/14178/23 кассационная жалоба истца оставлена ​​без удовлетворения; решение Винницкого окружного административного суда от 20.11.2023 и постановление Седьмого апелляционного административного суда от 22.02.2024 оставлено без изменений.

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