В Укренерго пояснили, чому в Україні вводили аварійні графіки відключень електрики

В Україні ввели аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару від росії.

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11 листопада в Україні застосували аварійні графіки відключень електроенергії як превентивний захід через загрозу ракетного удару. Це сталося після масштабного вильоту стратегічної бойової авіації росії. Про це заявив Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра та член наглядової ради Укренерго, в ефірі «Суспільного».

«Насправді енергетики повинні були і відреагували на масштабний виліт стратегічної бойової авіації ворога. Погодьтеся, що, мабуть, навряд чи можна назвати ще один приклад, коли для імітації удару була залучена така велика кількість ресурсу з боку агресора», — зазначив Бойко.

За його словами, аварійні відключення були введені в тих регіонах, де це могло пом'якшити наслідки потенційних ударів. Однак вже зараз є позитивні новини: графіки відключень скасовані, і в найближчий час електропостачання буде відновлено для всіх споживачів.

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