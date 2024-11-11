Тільки співвласники багатоповерхівки мають право на отримання у власність чи постійне користування земельної ділянки, на якій цей будинок розташований – КГС ВС

ОСББ оскаржило рішення міськради та результати земельних торгів, за якими ТОВ отримало право оренди земельної ділянки, що є частиною прибудинкової території багатоквартирного будинку, з вимогою визнати договір оренди недійсним та скасувати реєстрацію права оренди.

КГС ВС зробив висновок, що виключне право на отримання у власність чи постійне користування земельної ділянки комунальної власності, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, належить співвласникам багатоквартирного будинку.

Відповідно до обставин справи міська рада прийняла рішення та провела земельні торги з продажу права оренди земельної ділянки, переможцем яких стало ТОВ, з яким міськрада уклала договір оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування паркінгів і автостоянок на землях житлової та громадської забудови.

Оскільки спірна земельна ділянка є частиною прибудинкової території багатоквартирного будинку, речові права на яку належать усім співвласникам будинку, ОСББ звернулося з позовом щодо оскарження рішення міськради, результатів земельних торгів, визнання недійсним договору оренди та скасування державної реєстрації права оренди.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд частково задовольнив позов, зокрема скасував рішення міськради в частині затвердження земельної ділянки для продажу на земельних торгах, визнав недійсним договір оренди зі скасуванням запису про державну реєстрацію права оренди ТОВ.

За результатами розгляду Верховний Суд зазначив, що в силу приписів п. 6 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ст. 382 ЦК України, ст. 42 ЗК України виключне право на отримання у власність чи постійне користування земельної ділянки комунальної власності, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, будівлі та споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку й розташовані на прибудинковій території, належить співвласникам багатоквартирного будинку.

За встановленими у справі обставинами спірна земельна ділянка має статус прибудинкової території багатоквартирного будинку ОСББ з огляду на те, що відповідно до відомостей кадастрової справи є складовою частиною земельної ділянки, відведеної міськрадою у 2004 році єдиним масивом під будівництво та обслуговування житлового будинку позивача. Подальший штучний поділ земельної ділянки, яка має статус прибудинкової території, з метою передачі її частини в оренду третім особам не змінює статусу такої ділянки як прибудинкової території багатоквартирного будинку.

З огляду на це міська рада, реалізовуючи свої права власника щодо спочатку поділу земельної ділянки, відведеної для будівництва житлового будинку, а потім передачі частини цієї земельної ділянки (яка є спірною) в оренду третім особам, допустила порушення норм законодавства та прав ОСББ на безоплатне й безперешкодне користування землею, яка є прибудинковою територією багатоквартирного будинку та право на яку є спільним майном співвласників цього будинку.

У зв’язку з цим висновки суду апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог про часткове скасування рішення міської ради, яким спірну земельну ділянку було включено до переліку ділянок, право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах, та визнання недійсним договору оренди, укладеного за результатами проведення таких торгів, є законними та обґрунтованими.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 18 вересня 2024 року у справі № 910/14564/23 можна за посиланням.

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