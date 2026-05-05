В Броварах мать не оказала помощь 2-летнему сыну, а после его смерти спрятала тело в шкафу

По данным следствия, 38-летняя женщина спрятала тело сына в картонной коробке в шкафу.

В городе Бровары в Киевской области сообщили о подозрении 38-летней женщине, которая оставила своего малолетнего сына без необходимой медицинской помощи. В результате этого ребенок умер.

По данным полиции, информация о происшествии поступила от бабушки мальчика, обратившейся с заявлением о его исчезновении.

Следствием установлено, что в ночь на 23 апреля женщина заметила ухудшение состояния здоровья ребенка, однако не вызвала медиков и не приняла никаких мер по оказанию помощи. Впоследствии она оставила самого мальчика в квартире. Через некоторое время ребенок был обнаружен без признаков жизни.

Пытаясь скрыть событие, женщина спрятала тело сына в картонной коробке в шкафу.

Правоохранители также выяснили, что подозреваемая долго ненадлежаще выполняла родительские обязанности, злоупотребляла алкоголем и не обеспечивала ребенку надлежащих условий проживания.

Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ей инкриминируют оставление в опасности, повлекшее смерть человека, а также злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

