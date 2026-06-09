Після ситуації з НМТ в Одесі директорку УЦОЯО Тетяну Вакуленко викликали до парламенту

Верховна Рада заслухає директорку УЦОЯО 10 червня після ситуації в Одесі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директорку Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяну Вакуленко викликали до Верховної Ради на 12 годину 10 червня після ситуації в Одесі, де діти складали 13 годин НМТ.

Зокрема, депутати хочуть почути, як проходить НМТ і чи було запропоновано дітям скласти текст у додаткову сесію.

Нагадаємо, що повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ — діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що до Представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

«Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей», - заявив він.

За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов — доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений.

Лише завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.