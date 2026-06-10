Договор дарения или пожертвования: в чем разница и как оформить помощь во время войны

Пожертвование является особой разновидностью договора дарения, где ключевое значение имеет заранее определенная цель использования имущества.

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Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, в чем разница между договором дарения и пожертвования.

Гражданский кодекс Украины предусматривает два похожих, но принципиально разных инструмента — договор дарения и договор пожертвования.

Договор дарения: полная смена собственника

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать в будущем другой стороне имущество или имущественные права в собственность.

Предметом договора дарения могут быть любые движимые вещи, в частности деньги и ценные бумаги, недвижимое имущество, а также имущественные права.

Главное условие: отсутствие каких-либо встречных обязательств. Даритель не может выдвигать требования относительно дальнейшего использования переданного имущества.

Последствия: после получения подарка лицо или организация становится его полноправным собственником и использует имущество по своему усмотрению. Контролировать дальнейшую судьбу имущества даритель уже не может.

Договор пожертвования: помощь с конкретной целью

Пожертвование (статья 729 ГК Украины) является особой разновидностью договора дарения, где ключевое значение имеет заранее определенная цель использования имущества.

Предметом договора пожертвования могут быть движимое или недвижимое имущество, денежные средства либо ценные бумаги. В договоре обязательно указывается конкретная цель использования пожертвования. В то же время имущественные права не могут быть предметом договора пожертвования.

Главное условие: в договоре четко определяется целевое назначение имущества. Например, для закупки медицинского оборудования для госпиталя или приобретения специализированного транспорта для воинского подразделения.

Последствия: согласно статье 730 ГК Украины жертвователь имеет право контролировать использование пожертвования. Если имущество использовано не по целевому назначению, он может требовать расторжения договора в судебном порядке.

Форма договора: устно или письменно?

Гражданское законодательство устанавливает четкие требования к форме договоров дарения и пожертвования.

Устная форма допускается в отношении предметов личного пользования и бытового назначения. В таком же порядке могут осуществляться и мелкие повседневные пожертвования.

Письменная форма является обязательной для:

движимого имущества, имеющего особую ценность;

имущества, которое будет передаваться в будущем.

Письменная форма с нотариальным удостоверением является обязательной для договоров относительно:

недвижимого имущества;

валютных ценностей между физическими лицами на сумму, превышающую пятидесятикратный размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Юридический нюанс

На практике при поддержке благотворительных сборов, гуманитарных инициатив или волонтерских проектов часто применяется механизм публичной оферты или договора присоединения. В таких случаях письменная форма фактически подтверждается самим фактом передачи имущества или перечисления денежных средств на определенные цели.

Момент заключения договора

Договор пожертвования считается заключенным с момента принятия пожертвования.

Договор дарения может считаться заключенным как с момента передачи подарка, так и с момента достижения сторонами согласия, если договором предусмотрена обязанность дарителя передать имущество в будущем.

У кого и как оформлять?

Выбор процедуры зависит от того, кто получает помощь.

Если получателем является воинская часть или благотворительная организация, обращение к нотариусу обычно не требуется. Достаточно заключить договор пожертвования в простой письменной форме и оформить акт приема-передачи имущества. Именно этот документ является основанием для постановки имущества на учет.

Если получателем является физическое лицо, а предметом договора выступает недвижимость или иное имущество, для которого законом предусмотрено нотариальное удостоверение, договор необходимо оформлять у нотариуса.

Резюме

Если для вас важно, чтобы денежные средства или имущество были использованы для конкретной цели и вы имели право контролировать их использование, целесообразно заключать договор пожертвования.

Если же имущество или имущественные права передаются без каких-либо условий относительно их дальнейшего использования, оптимальным вариантом будет договор дарения.

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