Сертификация водителей, QR-коды и 8 часов работы с блокировкой: какие изменения готовят для рынка такси

18:29, 17 апреля 2026
В Украине готовят изменения в правила работы такси и перевозок «на заказ».
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют изменить рынок такси. В частности, предлагается ввести обязательное страхование пассажиров и водителей, урегулировать подходы к формированию тарифов, а также рассматривается возможность ограничения доходов информационных платформ.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета обратила внимание, что правительственный законопроект, направленный на упорядочение перевозок пассажиров такси и легковыми автомобилями «по заказу», на первый взгляд воспринимается как очередная транспортная реформа. Однако его суть значительно шире: государство стремится легализовать деятельность водителей, которые длительное время работали через онлайн-платформы в формате «партнёрства» — без официального трудоустройства, социальных гарантий и надлежащей защиты.

Таким образом, этот документ касается не только сферы такси, но и фактически устанавливает новые подходы к регулированию труда в условиях платформенной занятости.

Главная трудовая идея: «гражданско-правовые договоры с водителями — больше не вариант»

Одна из важнейших норм законопроекта сформулирована предельно чётко: автомобильный перевозчик может использовать труд водителей только при условии оформления трудовых отношений.

При этом заключение гражданско-правовых договоров, которые фактически прикрывают регулярную работу водителя, прямо запрещается.

Это означает, что классическая модель:

  • «водитель не работник, а подрядчик»
  • «мы лишь предоставляем доступ к заказам»
  • «водитель сам себе ФЛП или физлицо»

— постепенно становится юридически рискованной.

Впервые появляется понятие «самозанятый перевозчик» — но это не «свободная работа»

Законопроект вводит статус автомобильного самозанятого перевозчика — это физическое лицо, которое:

  • не является предпринимателем,
  • не использует наёмный труд,
  • предоставляет услуги перевозки лично.

На первый взгляд это выглядит как легализация «подработки». Но ключевое условие таково: самозанятый перевозчик может работать только через платформу.

То есть закон не создаёт «свободный рынок частного такси», а наоборот — привязывает самозанятого водителя к цифровому контролю.

Платформа фактически становится «соучастником» трудовой модели

Оператор платформы теперь — не просто IT-приложение. Он получает реальные обязанности:

  • проверять документы водителя,
  • проверять право на перевозку,
  • контролировать рабочее время,
  • обеспечивать страхование при его отсутствии.

Контроль рабочего времени: 8 часов непрерывной работы — и блокировка доступа

Законопроект вводит прямую норму: оператор платформы обязан контролировать рабочее время водителя, и оно не может превышать 8 часов непрерывно в сутки.

Платформа должна технически учитывать поездки и прекращать доступ к заказам до конца суток.

Это важно не только для безопасности движения.

Это — признак того, что государство рассматривает водителя как лицо, фактически работающее в режиме трудовой нагрузки, даже если формально он «самозанятый».

Сертификат водителя: допуск к работе становится контролируемым

Чтобы работать в такси или перевозках «по заказу», водитель должен будет соответствовать критериям (возраст, стаж, медосмотр, отсутствие судимости, ограничения за нарушения ПДД) и получить сертификат водителя.

Сертификат:

  • выдаётся на 2 года,
  • является платным (1 прожиточный минимум),
  • существует в виде электронного документа в государственной системе.

В трудовом смысле это похоже на профессиональную лицензию или допуск к профессии.

Если водитель работает как часть бизнеса-перевозчика:

  • должен быть трудовой договор,
  • должен быть сертификат,
  • перевозчик не имеет права маскировать трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.

Это прямо указывает, что водители, которых привлекают автопарки или компании, должны получать социальные гарантии, а работодатели — платить взносы и налоги.

В салоне автомобиля должен быть QR-код, через который пассажир сможет проверить водителя, автомобиль и перевозчика.

Контроль допускается проводить путём заказа поездки инспектором.

Что это означает для бизнеса и работодателей?

Этот законопроект фактически формирует новые правила игры на рынке перевозок. Для автопарков, компаний и перевозчиков это означает необходимость либо официально оформлять водителей в штат, либо менять свою бизнес-модель, иначе есть риск получить санкции или даже потерять доступ к платформам.

Онлайн-платформы также больше не остаются в стороне: они становятся соучастниками ответственности и обязаны проверять документы водителей, наличие страхования и соблюдение рабочего времени.

Для самих водителей ситуация двоякая: с одной стороны, появляется возможность работать легально даже без статуса ФЛП, а с другой — привычная схема работы без контроля постепенно исчезает.

законопроект Украина такси

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

