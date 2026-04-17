Сертифікація водіїв, QR-коди і 8 годин роботи з блокуванням: які зміни готують для ринку таксі

В Україні готують зміни до правил роботи таксі та перевезень «на замовлення».

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні хочуть змінити ринок таксі. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкове страхування пасажирів і водіїв, врегулювати підходи до формування тарифів, а також розглядається можливість обмеження доходів інформаційних платформ.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради звернула увагу, що урядовий законопроєкт, спрямований на впорядкування перевезень пасажирів таксі та легковими автомобілями «на замовлення», на перший погляд сприймається як чергова транспортна реформа. Втім, його суть значно ширша: держава прагне легалізувати діяльність водіїв, які тривалий час працювали через онлайн-платформи у форматі «партнерства» — без офіційного працевлаштування, соціальних гарантій і належного захисту.

Таким чином, цей документ стосується не лише сфери таксі, а й фактично встановлює нові підходи до регулювання праці в умовах платформеної зайнятості.

Головна трудова ідея: “цивільні договори з водіями – більше не варіант”

Одна з найважливіших норм законопроєкту звучить дуже чітко: автомобільний перевізник може використовувати працю водіїв лише за умови оформлення трудових відносин.

А укладення цивільно-правових договорів, які фактично прикривають регулярну роботу водія, прямо забороняється.

Це означає, що класична модель:

“водій не працівник, а підрядник”

“ми лише даємо доступ до замовлень”

“водій сам собі ФОП або фізособа”

— поступово стає юридично ризикованою.

Вперше з’являється поняття «самозайнятий перевізник» — але це не “вільна робота”

Законопроєкт вводить статус автомобільного самозайнятого перевізника – це фізична особа, яка:

не є підприємцем,

не використовує найману працю,

надає особисті послуги перевезення.

На перший погляд це виглядає як легалізація “підробітку”. Але ключова умова така: самозайнятий перевізник може працювати тільки через платформу.

Тобто закон не створює “вільний ринок приватного таксі”, а навпаки — прив’язує самозайнятого водія до цифрового контролю.

Платформа фактично стає “співучасником” трудової моделі

Оператор платформи тепер не просто IT-додаток. Він отримує реальні обов’язки:

перевіряти документи водія,

перевіряти право на перевезення,

контролювати робочий час,

забезпечувати страхування у разі його відсутності.

Контроль робочого часу: 8 годин безперервної роботи — і блокування доступу

Законопроєкт вводить пряму норму: оператор платформи зобов’язаний контролювати робочий час водія, і він не може перевищувати 8 годин безперервно на добу.

Платформа має технічно обліковувати поїздки і припиняти доступ до замовлень до кінця доби.

Це важливо не тільки для безпеки руху.

Це — ознака того, що держава розглядає водія як особу, що фактично працює у режимі трудового навантаження, навіть якщо формально він “самозайнятий”.

Сертифікат водія: допуск до роботи стає контрольованим

Щоб працювати у таксі чи перевезеннях “на замовлення”, водій повинен буде відповідати критеріям (вік, стаж, медогляд, відсутність судимості, обмеження за порушеннями ПДР) і отримати сертифікат водія.

Сертифікат:

видається на 2 роки,

платний (1 прожитковий мінімум),

є електронним документом у державній системі.

У трудовому сенсі це схоже на професійну ліцензію або допуск до професії.

Якщо водій працює як частина бізнесу-перевізника:

має бути трудовий договір,

має бути сертифікат,

перевізник не має права маскувати трудові відносини цивільними договорами.

Це прямо вказує, що водії, яких залучають автопарки або компанії, повинні отримати соціальні гарантії, а роботодавці — сплачувати внески та податки.

В салоні авто має бути QR-код, через який пасажир може перевірити водія, авто та перевізника.

Контроль дозволяється проводити шляхом замовлення поїздки інспектором.

Що це означає для бізнесу та роботодавців?

Цей законопроєкт фактично формує нові правила гри на ринку перевезень. Для автопарків, компаній і перевізників це означає необхідність або офіційно оформлювати водіїв у штат, або змінювати свою бізнес-модель, інакше є ризик отримати санкції чи навіть втратити доступ до платформ.

Онлайн-платформи також більше не залишаються осторонь: вони стають співвідповідальними за процес і змушені перевіряти документи водіїв, наявність страхування та дотримання робочого часу.

Для самих водіїв ситуація двояка: з одного боку, з’являється можливість працювати легально навіть без статусу ФОП, а з іншого — звична схема роботи без контролю поступово зникає.

