В Украине хотят изменить рынок такси: страхование, тарифы и ограничение прибыли

В Верховной Раде рассматривают законопроект о изменениях в сфере такси, который предусматривает введение страхования, регулирование тарифов и пересмотр подходов к работе информационных платформ.

В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом, предусматривающим изменения в сфере услуг такси. В частности, предлагается ввести обязательное страхование пассажиров и водителей, урегулировать подходы к формированию тарифов, а также рассматривается возможность ограничения доходов информационных платформ. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

По его словам, в настоящее время в сфере такси отсутствуют четкие правила страхования и ценообразования, что влияет на стоимость поездок. В отдельных случаях цены могут существенно меняться в зависимости от обстоятельств.

«Зараз у сфері таксі в Україні немає страхування пасажира та водія, немає розуміння утворення цін тощо. Саме тому в Києві, наприклад, під час повітряної тривоги переїхати з лівого на правий берег коштує 1200-1500 грн. Фактично будь-хто з водіїв може зареєструватися через додаток і перевозити пасажирів, але ніхто не гарантує, що послугу нададуть якісно. Реформа у сфері таксі передбачатиме врахування ціноутворення, яке буде розраховано Кабінетом Міністрів відповідно до ціни бензину, експлуатації автівки і так далі», - сказав парламентарій.

Отдельно обсуждается вопрос распределения доходов между водителями и информационными платформами.

Кроме того, отмечается, что водители работают через информационные платформы без единых стандартов контроля качества услуг. В рамках законодательных изменений предлагается урегулировать вопросы ценообразования с учетом расходов на топливо, обслуживание транспорта и других факторов.

