  1. В Украине

В Украине хотят изменить рынок такси: страхование, тарифы и ограничение прибыли

17:50, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде рассматривают законопроект о изменениях в сфере такси, который предусматривает введение страхования, регулирование тарифов и пересмотр подходов к работе информационных платформ.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом, предусматривающим изменения в сфере услуг такси. В частности, предлагается ввести обязательное страхование пассажиров и водителей, урегулировать подходы к формированию тарифов, а также рассматривается возможность ограничения доходов информационных платформ. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в настоящее время в сфере такси отсутствуют четкие правила страхования и ценообразования, что влияет на стоимость поездок. В отдельных случаях цены могут существенно меняться в зависимости от обстоятельств.

«Зараз у сфері таксі в Україні немає страхування пасажира та водія, немає розуміння утворення цін тощо. Саме тому в Києві, наприклад, під час повітряної тривоги переїхати з лівого на правий берег коштує 1200-1500 грн. Фактично будь-хто з водіїв може зареєструватися через додаток і перевозити пасажирів, але ніхто не гарантує, що послугу нададуть якісно. Реформа у сфері таксі передбачатиме врахування ціноутворення, яке буде розраховано Кабінетом Міністрів відповідно до ціни бензину, експлуатації автівки і так далі», - сказав парламентарій.

Отдельно обсуждается вопрос распределения доходов между водителями и информационными платформами.

Кроме того, отмечается, что водители работают через информационные платформы без единых стандартов контроля качества услуг. В рамках законодательных изменений предлагается урегулировать вопросы ценообразования с учетом расходов на топливо, обслуживание транспорта и других факторов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект такси

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]