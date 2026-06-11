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Нужно ли подавать уведомление в ГНС о приеме на работу директора предприятия — подробности

18:58, 11 июня 2026
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Налоговые органы получают данные о руководителе предприятия напрямую из Единого государственного реестра.
Нужно ли подавать уведомление в ГНС о приеме на работу директора предприятия — подробности
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Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, обязаны ли работодатели подавать в Государственную налоговую службу уведомление о приеме на работу директора предприятия.

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Что предусматривает законодательство

Самый распространенный вопрос среди работодателей касается необходимости направления уведомления в ГНС о назначении руководителя. Как отмечается, из-за устоявшейся практики кадровики и бухгалтеры часто продолжают подавать такие уведомления, опасаясь возможных штрафов.

В то же время порядок уведомления налоговых органов о приеме работников на работу определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.06.2015 № 413. Этим документом предусмотрено исключение: уведомление о приеме на работу члена исполнительного органа хозяйственного общества или руководителя предприятия, учреждения или организации в ГНС не подается.

Как поступает информация в налоговую

Сведения о руководителе предприятия налоговая служба получает автоматически из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

После государственной регистрации изменений, касающихся руководителя, соответствующие данные передаются в электронном виде в государственные органы. Именно эта информация считается официальным уведомлением о назначении лица на должность директора. Таким образом, для руководителей введен упрощенный порядок информирования налоговой службы.

Если директор является учредителем

В случае, если директор одновременно является учредителем или единственным участником общества, порядок остается прежним. Сведения о его назначении все равно передаются в ГНС через Единый государственный реестр.

Какие обязанности остается выполнить работодателю

Несмотря на отсутствие необходимости подавать уведомление в налоговую, работодатель обязан надлежащим образом оформить кадровые решения, в частности:

  • решение учредителей или собственника о назначении руководителя;
  • приказ о вступлении в должность;
  • внесение изменений в Единый государственный реестр;
  • заключение трудового договора или контракта, если это предусмотрено законодательством или учредительными документами.

Ключевым моментом является именно своевременное внесение данных в ЕГР, поскольку налоговые органы получают информацию о директоре именно из этого реестра.

Таким образом, уведомление в ГНС о приеме на работу директора подавать не нужно. Информация о руководителе поступает в налоговую автоматически через Единый государственный реестр, а работодатель должен обеспечить надлежащее оформление и регистрацию соответствующих изменений.

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ГНС трудовые отношения

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