В Минветеранов напомнили, как восстановить бумажное удостоверение УБД

В случае утраты бумажного удостоверения ветерана, лицо сможет без проблем использовать электронное удостоверение.

Фото: armyinform.com.ua

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Министерство по делам ветеранов напомнило, как восстановить бумажное удостоверение УБД, ОИВВ, ЧСЗ, если оно утрачено или непригодно к использованию.

В Украине электронное удостоверение ветерана в «Дії» имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, подтверждающее статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны, член семьи погибшего).

В случае утраты бумажного удостоверения, лицо может спокойно пользоваться электронным. Но если вы хотите восстановить утраченное или испорченное удостоверение — рассказываем, как это сделать.

Где получить

Министерство по делам ветеранов Украины

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

Структурное подразделение, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики, районной или городской администрации

Что нужно сделать

Подать заявление:

▪ лично или через законного представителя

▪ отправив документы почтой (рекомендованным письмом)

Документы, необходимые для получения услуги

В Министерство по делам ветеранов Украины (только для Защитников, получивших статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов), подаются по адресу: ул. Крещатик, д. 34, г. Киев, 01001:

Заявление в произвольной форме (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового и электронного адреса, номера телефона, способа получения удостоверения (по месту оформления, в ЦНАП — полное название и адрес);

Копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения, либо паспорт иностранца/лица без гражданства, ВНЖ, ВТЖ, удостоверение беженца или другой документ, подтверждающий законность пребывания (кроме справки о подаче на убежище и признание лицом без гражданства);

Копия идентификационного кода (кроме тех, кто отказался от него по религиозным причинам и имеет соответствующую отметку в паспорте);

Копии документов законного представителя (в случае обращения через представителя);

Фото 3х4 см;

Выписка из Единого госреестра ветеранов войны.

В ЦНАП — заявление в произвольной форме, а для ребенка до 14 лет подает один из родителей/опекун/представитель:

Копия паспорта/удостоверения (украинского или иностранного);

Копия ИНН (при наличии или отказ с отметкой в паспорте);

Копия свидетельства о рождении или выписка из реестра актов гражданского состояния (для детей);

Фото 3х4 см (для детей — по желанию);

Удостоверение, подлежащее замене;

Документы о смене личных данных;

Выписка из Единого реестра ветеранов войны.

В местное подразделение по вопросам ветеранской политики (по адресу регистрации или проживания, включая ВПО):

Копия паспорта или другого удостоверяющего документа;

Копия ИНН (при наличии или с отказом);

Копия свидетельства о рождении или выписка (для детей);

Фото 3х4 см (для детей — по желанию);

Удостоверение, подлежащее замене;

Документы о смене личных данных (если были);

Выписка из Единого реестра ветеранов войны.

Порядок восстановления удостоверения участника боевых действий для действующих военнослужащих устанавливается органами, в которых они проходят службу.

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