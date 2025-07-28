У Мінветеранів нагадали, як відновити паперове посвідчення УБД

У разі втрати паперового посвідчення ветерана, особа зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

Фото: armyinform.com.ua

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Міністерство у справах ветеранів нагадало, як відновити паперове посвідчення УБД, ОІВВ, ЧСЗ, якщо воно втрачене або непридатне для використання

В Україні електронне посвідчення ветерана у Дії має ідентичну юридичну силу, як і паперове, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого).

У разі втрати паперового посвідчення ветерана, особа зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення. Та якщо ви бажаєте відновити втрачене або непридатне для використання паперове посвідчення - розповідаємо, як це зробити.

Де отримати

Міністерство у справах ветеранів України

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

структурний підрозділ, на який покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради

Що треба зробити

Подати заяву

▪ особисто або через законного представника

▪ шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Документи, що необхідно надати для отримання послуги

До Міністерства у справах ветеранів України (лише для тих Захисників і Захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів) подають на адресу: вулиця Хрещатик, буд. 34, м. Київ, 01001:

▪ Заяву (у довільній формі (в якій зазначається прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, спосіб отримання посвідчення учасника бойових дій (за місцем оформлення посвідчення, у центрі надання адміністративних послуг (далі – центр) (повне найменування та місцезнаходження) та додаються:

▪ копія паспорта громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства (для іноземців та осіб без громадянства);

▪ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

▪ копія документа, який посвідчує особу законного представника або уповноваженої особи, та копія документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти заявника, оформленого відповідно до вимог законодавства (у разі звернення законного представника або уповноваженої особи);

▪ фотокартка розміром 3х4 сантиметри;

▪ витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

До ЦНАП – заяву (у довільній формі), а від імені дитини віком до 14 років таку заяву подає інший з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник, в якій зазначається прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, спосіб отримання посвідчення, (за місцем оформлення посвідчення ветерана (повне найменування та місцезнаходження місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики), у центрі надання адміністративних послуг (далі – центр) (повне найменування та місцезнаходження) та додаються:

▪ копія паспорта громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства (для іноземців та осіб без громадянства);

▪ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

▪ копія свідоцтва про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини (для дітей);

▪ фотокартка розміром 3х4 сантиметри (для дітей за бажанням);

▪ посвідчення, яке потребує заміни;

▪ документи про зміну особистих даних (прізвища, власного імені та по батькові (у разі наявності);

▪ витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

До місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалі учасники Революції Гідності подають:

▪ копія паспорта громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства (для іноземців та осіб без громадянства);

▪ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

▪ копія свідоцтва про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини (для дітей);

▪ фотокартка розміром 3х4 сантиметри (для дітей за бажанням);

▪ посвідчення, яке потребує заміни;

▪ документи про зміну особистих даних (прізвища, власного імені та по батькові (у разі наявності).

▪ витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Порядок відновлення посвідчення учасника бойових дій для чинного військовослужбовця встановлюють органи в яких такі військовослужбовці проходять службу.

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