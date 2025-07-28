У Мін’юсті нагадали, чому важливо офіційно реєструвати шлюб

У Мін’юсті пояснили, що дає державна реєстрація шлюбу.

Фото: centraljust.gov.ua

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, що тільки офіційно зареєстрований шлюб надає правовий статус, який визнає і захищає держава.

«Офіційна реєстрація шлюбу - це не формальність, а правова впевненість. Це спосіб сказати: ми - не просто разом, ми відповідальні одне за одного і перед собою, і перед законом», - зазначили у відомстві.

Що дає державна реєстрація шлюбу?

▪️ Право на спільну власність і спадщину;

▪️ Соціальні гарантії: пенсія, медичне страхування, пільги;

▪️ Право на утримання, просте оформлення батьківства;

▪️ Можливість приймати рішення у разі хвороби чи недієздатності партнера;

▪️ Впевненість у правовому статусі дітей.

«До того ж, за міжнародними дослідженнями, шлюб працює як психологічний захист: офіційно одружені люди мають нижчий рівень тривожності та меншу схильність до депресії.

В Україні шлюб можна зареєструвати не лише у відділах ДРАЦС, а й онлайн - у застосунку ДІЯ», - додали у Мін’юсті.

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