У Мін’юсті нагадали, чому важливо офіційно реєструвати шлюб

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, що тільки офіційно зареєстрований шлюб надає правовий статус, який визнає і захищає держава.
«Офіційна реєстрація шлюбу - це не формальність, а правова впевненість. Це спосіб сказати: ми - не просто разом, ми відповідальні одне за одного і перед собою, і перед законом», - зазначили у відомстві.
Що дає державна реєстрація шлюбу?
▪️ Право на спільну власність і спадщину;
▪️ Соціальні гарантії: пенсія, медичне страхування, пільги;
▪️ Право на утримання, просте оформлення батьківства;
▪️ Можливість приймати рішення у разі хвороби чи недієздатності партнера;
▪️ Впевненість у правовому статусі дітей.
«До того ж, за міжнародними дослідженнями, шлюб працює як психологічний захист: офіційно одружені люди мають нижчий рівень тривожності та меншу схильність до депресії.
В Україні шлюб можна зареєструвати не лише у відділах ДРАЦС, а й онлайн - у застосунку ДІЯ», - додали у Мін’юсті.
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