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У Дніпрі затримали інспектора медустанови, який вимагав $4000 за комісування

07:00, 28 липня 2025
Підозрюваного затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди.
У Дніпрі затримали інспектора медустанови, який вимагав $4000 за комісування
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У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру інспектору однієї з медичних установ за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди та здійснення впливу на прийняття рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовець, який має бойові травми та контузії, звернувся до ВЛК у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

«Попри наявність законних медичних підстав, комісування затягувалося. Скориставшись ситуацією, підозрюваний – інспектор медзакладу, який раніше працював у цій же лікарні заступником керівника, запропонував бійцю “допомогу” у вигляді впливу на членів ВЛК в прискорені та ухвалені рішення про визнання його не придатним — за 4 тисячі доларів США», - заявили у відомстві.

Частину коштів — 2500 доларів США — інспектор отримав у травні 2025 року. Решту — у день видачі висновку ВЛК, яким військовослужбовця було визнано обмежено придатним із можливістю служби у тилу, попри обіцянки підозрюваного щодо повного звільнення.

Підозрюваного затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено частину раніше переданих коштів — 2500 доларів США.

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хабар Дніпро

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