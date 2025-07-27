На Закарпатті суд покарав громадянина Словаччини за переправлення осіб через кордон

На Закарпатті переправника відправили за ґрати.

Фото: dpsu.gov.ua

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Великоберезнянським районним судом Закарпатської області було винесено обвинувальний вирок у справі 30-річного громадянина Словаччини, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Іноземця засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі, передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У відомстві підкреслюють, що переправника у березні 2024 року уже було засуджено до чотирьох років позбавлення волі за аналогічне правопорушення. Тоді суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Оскільки наступне правопорушення було скоєно під час дії іспитового строку, суд ухвалив нове рішення.

За сукупністю вироків до покарання було частково приєднано невідбуту частину за попереднім вироком.

«Остаточний вердикт — позбавлення волі строком на п’ять з половиною років. Засудженого було взято під варту безпосередньо в залі суду», - додали у ДПСУ.

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