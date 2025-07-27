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У США суддя відсторонила трьох адвокатів від справи через посилання, згенеровані ШІ

16:29, 27 липня 2025
Суддя направила матеріали справи до Колегії адвокатів штату Алабама.
У США суддя відсторонила трьох адвокатів від справи через посилання, згенеровані ШІ
Фото: allaboutestates.ca
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У США федеральна суддя в Алабамі відсторонила трьох адвокатів американської юридичної фірми Butler Snow від участі в справі після того, як вони помилково включили вигадані посилання, згенеровані штучним інтелектом, у судові документи, пише Reuters.

Окружна суддя США Анна Манаско оголосила догану адвокатам фірми за надання неправдивих відомостей у суді та направила матеріали справи до Колегії адвокатів штату Алабама, яка займається дисциплінарними питаннями щодо юристів. Манаско не наклала грошових штрафів, як це робили деякі судді в подібних справах, пов’язаних з використанням ШІ.

Фальсифікація юридичних прецедентів, за її словами, «вимагає значно серйознішої відповідальності, ніж догани та помірні штрафи, які стали звичною практикою, оскільки суди стикаються з подібним зловживанням ШІ». Манаско додала: «На практиці час швидко й голосно показує нам, що цих санкцій недостатньо як стримувального засобу».

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суд США адвокат штучний інтелект ШІ

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