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В США судья отстранила трех адвокатов от дела из-за ссылок, сгенерированных ИИ

16:29, 27 июля 2025
Судья направила материалы дела в Коллегию адвокатов штата Алабама.
В США судья отстранила трех адвокатов от дела из-за ссылок, сгенерированных ИИ
Фото: allaboutestates.ca
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В США Федеральный судья в Алабаме отстранил троих адвокатов американской юридической фирмы Butler Snow от участия в деле после того, как они по ошибке включили вымышленные ссылки, сгенерированные искусственным интеллектом, в судебные документы, пишет Reuters.

Окружной судья США Анна Манаско сделала выговор адвокатам фирмы за предоставление ложных сведений в суде и направила материалы дела в Коллегию адвокатов штата Алабама, которая занимается дисциплинарными вопросами в отношении адвокатов. Манаско не наложила денежных санкций, как это делали некоторые судьи в аналогичных делах, связанных с использованием ИИ.

Фальсификация юридических прецедентов, по ее словам, «требует гораздо более серьезной ответственности, чем выговоры и умеренные штрафы, которые стали обычной практикой по мере того, как суды сталкиваются с подобным злоупотреблением ИИ». Манаско добавила: «На практике время быстро и громко показывает нам, что этих санкций недостаточно как сдерживающего средства».

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