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Зеленский ввел новые санкции — в список попали компании из РФ, Ирана, Китая и ОАЭ

15:51, 27 июля 2025
Владимир Зеленский ввел санкции против десятков компаний, работающих на российский ВПК.
Зеленский ввел новые санкции — в список попали компании из РФ, Ирана, Китая и ОАЭ
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 95 российских компаний и лиц, поставляющих редкоземельные металлы российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, были синхронизированы ограничения с санкциями Евросоюза. Соответствующие указы №554 и №555 опубликованы на официальном сайте Главы государства.

В санкционные списки попали 45 человек и 50 компаний. Они занимаются добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства беспилотников, пояснил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии «Суспільному».

«Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное снижение боеспособности России на поле боя», — заявил Власюк.

Также Президент ввел ограничения, синхронизированные с санкциями ЕС, которые, в частности, касаются компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Эти структуры связаны с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК.

Президент подчеркнул, что все 18 пакетов санкций в Украине полностью синхронизированы и действуют

«Сейчас в рамках 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских, иранских и других», — заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, второе санкционное решение за сегодняшний день касается российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые занимаются добычей редкоземельных и редких металлов — ключевых для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

«Мы работаем над тем, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что максимальное санкционное давление — это самый действенный аргумент, чтобы заставить Россию закончить войну.

«Они чувствуют последствия санкций — и не только на уровне федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение России о начале, а затем и затягивании этой войны — это решение об уничтожении их экономического потенциала. Наши совместные действия с партнерами действительно это обеспечивают», — добавил он.

 

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