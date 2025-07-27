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Зеленский обсудил с Макроном работу антикоррупционной инфраструктуры и открытие переговорного кластера

15:33, 27 июля 2025
Владимир Зеленский отметил, что важно, чтобы Украина и Молдова продолжали двигаться синхронно на пути к ЕС.
Зеленский обсудил с Макроном работу антикоррупционной инфраструктуры и открытие переговорного кластера
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время беседы стороны обсудили основные оборонные потребности.

«Прежде всего речь шла об усилении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale.

Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам в этом помогать, будем работать вместе», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что обсудили подготовку украинских пилотов на «миражах».

«Мы очень ценим то, что Франция продолжит их обучение, и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов.

Проинформировал о результатах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. В ней обязательно должны принять участие представители Европы», — сказал он.

Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

«Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно.

Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них. Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!» — сказал он.

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Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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