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Условия предоставления финансовой поддержки одиноким матерям — что нужно знать

14:21, 27 июля 2025
Размер помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.
Условия предоставления финансовой поддержки одиноким матерям — что нужно знать
Фото: bezpeka.isu.net.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области напомнило об условиях предоставления финансовой поддержки одиноким матерям.

Во исполнение постановления правительства от 23 июня 2025 года № 766, в числе многих других социальных выплат, которыми с 1 июля занимается Пенсионный фонд, есть и государственная помощь на детей одиноким матерям.

Право на помощь имеют:

  • одинокие матери, не состоящие в браке;
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о втором родителе либо эта запись сделана по указанию матери (отца, усыновителя);
  • мать или отец, которые потеряли второго родителя и не получают пенсию по потере кормильца или другие виды государственной социальной помощи.

Размер помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.

Прожиточный минимум в этом году составляет:

  • дети до 6 лет — 2563 гривны;
  • дети от 6 до 18 лет — 3196 гривен;
  • дети от 18 до 23 лет (которые учатся) — 3028 гривен.

Документы для оформления помощи:

  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;
  • справка о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственных реестрах;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения ребенка;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • для усыновителей — копия решения об усыновлении.

Оформить помощь можно следующими способами:

  1. Офлайн:

в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

у уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады.

  1. Онлайн:

▪️ через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua);

▪️ через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

▪️ через портал «Дія» (diia.gov.ua).

Помощь не назначается в случае нахождения ребенка на полном государственном обеспечении.

Помощь назначается на каждого ребенка.

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Пенсионный фонд

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