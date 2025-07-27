Условия предоставления финансовой поддержки одиноким матерям — что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области напомнило об условиях предоставления финансовой поддержки одиноким матерям.
Во исполнение постановления правительства от 23 июня 2025 года № 766, в числе многих других социальных выплат, которыми с 1 июля занимается Пенсионный фонд, есть и государственная помощь на детей одиноким матерям.
Право на помощь имеют:
Размер помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.
Прожиточный минимум в этом году составляет:
Документы для оформления помощи:
Оформить помощь можно следующими способами:
в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
у уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады.
▪️ через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua);
▪️ через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
▪️ через портал «Дія» (diia.gov.ua).
Помощь не назначается в случае нахождения ребенка на полном государственном обеспечении.
Помощь назначается на каждого ребенка.
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