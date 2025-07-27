Умови надання фінансової підтримки одиноким матерям — що треба знати

Розмір допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу.

Фото: bezpeka.isu.net.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області нагадало про умови надання фінансової підтримки одиноким матерям.

На виконання урядової постанови від 23 червня 2025 року № 766 у числі багатьох інших соціальних виплат, якими з 1 липня опікується Пенсійний фонд, є й державна допомога на дітей одиноким матерям.

На допомогу мають право:

- одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

- одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про другого з батьків або цей запис зроблено за вказівкою матері (батька, усиновлювача);

- мати або батько, які втратили другого з батьків і не отримують пенсію по втраті годувальника або інші види державної соціальної допомоги.

Розмір допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу.

Прожитковий мінімум цього року становить:

- діти до 6 років – 2563 гривень

- діти від 6 до 18 років – 3196 гривень

- діти від 18 до 23 років (які навчаються) – 3028 гривень

Документи для оформлення допомоги:

- заява встановленої форми;

- документ, що посвідчує особу;

- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в Державних реєстрах;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

- свідоцтво про народження дитини;

- для усиновлювачів - копія рішення про усиновлення

Допомогу можна оформити такими способами:

Офлайн:

- у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

- у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- в уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Онлайн:

▪️ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua);

▪️ через мобільний додаток Пенсійного фонду України;

▪️ через портал "Дія" (diia.gov.ua).

Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога призначається на кожну дитину.

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