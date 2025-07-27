Київ готується до нового опалювального сезону – що виявили під час гідравлічних випробувань

Київтеплоенерго усунуло понад 1,8 тисячі пошкоджень тепломереж.

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У межах підготовки до п’ятого опалювального сезону в умовах воєнного стану у Києві перевірили на міцність понад 80% теплових мереж і обладнання. Гідравлічні випробування дали змогу виявити та ліквідувати 1,8 тисячі пошкоджень трубопроводів, зокрема 225 – на магістральних трубопроводах, які постачають тепло великій кількості споживачів, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Ві Він також зазначив, що фахівці «Київтеплоенерго» не лише тестують, а й активно реконструюють тепломережі, що передбачає комплексу заміну трубопроводів. Це має дозволити продовжити термін служби мереж та забезпечити надійність навіть за найскладніших умов.

У найближчі тижні міські служби також проведуть серію тренувань, щоб відпрацювати взаємодію у разі надзвичайних ситуацій та підвищити готовність тепловиків до можливих викликів узимку.

Раніше у Києві пояснили, чому б’ють «фонтани» на місцях прориву на тепломережах.

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