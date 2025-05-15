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У Києві пояснили, чому б’ють «фонтани» на місцях прориву на тепломережах

09:39, 15 травня 2025
Виявлення слабких місць влітку дозволяє уникнути аварій взимку.
У Києві пояснили, чому б’ють «фонтани» на місцях прориву на тепломережах
Джерело фото: Ірина Мещерякова
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У столиці запустили щорічну кампанію з гідравлічних випробувань тепломереж. За місяць фахівці КП «Київтеплоенерго» перевірили сотні кілометрів труб і виявили майже 400 пошкоджень, із яких 50 — на магістральних трубопроводах, що постачають тепло великим житловим масивам.

У деяких випадках витоки води супроводжувалися «фонтанами» на поверхні, які потрапили в об’єктиви камер і викликали обговорення в соцмережах. Так було, зокрема, на вул. Архітектора Вербицького та біля станцій метро «Звіринецька» й «Мінська».

У «Київтеплоенерго» пояснюють: випробування проводяться підвищеним на 25% тиском, щоб виявити слабкі місця в трубопроводах, більшість з яких було прокладено ще у 1970–80-х роках. У разі пошкодження вода може витікати у великій кількості, особливо на ділянках із трубами великого діаметра.

Цей процес — контрольований і плановий. Температура теплоносія не перевищує 40°C, а в зонах перевірки чергують аварійні бригади. У разі аварії тиск миттєво знижують, місце пошкодження локалізують, а труби ремонтують і повторно перевіряють.

«Ми локалізуємо слабкі ділянки влітку – у період, коли усунення пошкоджень не потребує відключення опалення і не створює ризиків для комфорту мешканців у холодну пору року», — пояснив начальник відділу експлуатації тепломереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

Як зазначається, в опалювальний сезон несподіване пошкодження може призвести до вимушеного відключення сотень житлових будинків, але гідравлічні випробування дають змогу суттєво зменшити відключення взимку, коли проводити ремонт значно складніше.

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Київ КМДА аварія

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