В Киеве объяснили, почему бьют «фонтаны» на местах прорыва на теплосетях

Выявление слабых мест летом позволяет избежать аварий зимой.

Источник фото: Ирина Мещерякова

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В столице стартовала ежегодная кампания по гидравлическим испытаниям тепловых сетей. За месяц специалисты КП «Киевтеплоэнерго» проверили сотни километров труб и выявили почти 400 повреждений, из которых 50 — на магистральных трубопроводах, обеспечивающих теплом крупные жилые массивы.

В некоторых случаях утечки воды сопровождались «фонтанами» на поверхности, которые попали в объективы камер и вызвали обсуждение в соцсетях. Так, например, было на ул. Архитектора Вербицкого и возле станций метро «Зверинецкая» и «Минская».

В «Киевтеплоэнерго» объясняют: испытания проводятся с давлением, повышенным на 25% от рабочего, чтобы выявить слабые участки трубопроводов, большинство из которых были проложены еще в 1970–80-х годах. В случае повреждения вода может вытекать в больших объемах, особенно на участках с трубами большого диаметра.

Этот процесс — контролируемый и плановый. Температура теплоносителя не превышает 40°C, а в зонах проведения испытаний дежурят аварийные бригады. В случае аварии давление немедленно снижают, место утечки локализуют, а поврежденный участок отключают и ремонтируют, после чего проводят повторное испытание.

«Мы локализуем слабые участки летом — в период, когда устранение повреждений не требует отключения отопления и не создает рисков для комфорта жителей в холодное время года», — пояснил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелыпышин.

Как отмечается, в отопительный сезон внезапное повреждение может привести к вынужденному отключению сотен жилых домов, но гидравлические испытания позволяют значительно сократить такие отключения зимой, когда ремонт проводить гораздо сложнее.

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