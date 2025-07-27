Киев готовится к новому отопительному сезону — что выявили во время гидравлических испытаний

Киевтеплоэнерго устранило более 1,8 тысячи повреждений теплотрасс.

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В рамках подготовки к пятому отопительному сезону в условиях военного положения в Киеве проверили на прочность более 80% тепловых сетей и оборудования. Гидравлические испытания позволили выявить и ликвидировать 1,8 тысячи повреждений трубопроводов, в том числе 225 — на магистральных линиях, которые поставляют тепло большому количеству потребителей, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что специалисты «Киевтеплоэнерго» не только тестируют, но и активно реконструируют теплосети, что включает комплексную замену трубопроводов. Это должно продлить срок службы сетей и обеспечить надежность даже в самых сложных условиях.

В ближайшие недели городские службы также проведут серию учений, чтобы отработать взаимодействие в случае чрезвычайных ситуаций и повысить готовность тепловиков к возможным зимним вызовам.

Ранее в Киеве объяснили, почему бьют «фонтаны» на местах прорыва на теплосетях.

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