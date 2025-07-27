Рождалось 10 детей в год — в норвежской деревне начали платить 8400 евро за ребенка

В норвежской деревне рассчитывают получить естественный прирост населения.

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В норвежском населенном пункте Лебесбю, где проживает около 1300 человек, местные власти ввели бонус за рождение ребенка — 100000 крон (примерно 8400 евро), пишет Bild.

Отмечается, что за последнее время в населенном пункте в среднем рождалось всего около 10 детей в год, а после объявления инициативы этот показатель вырос до 15 детей.

«Я невероятно рад, что в 2025 году у нас родится так много детей. Думаю, впервые за много лет мы можем надеяться на естественный прирост населения. Для нас это нечто необычное. Об этом мечтает каждая маленькая коммуна», — рассказал по норвежскому телевидению мэр Бьерн Педерсен.

Среди первых счастливых родителей — Уле Мартин Ларссен со своей супругой. Они родом из того же региона, но уезжали, а теперь вернулись: «Детский бонус — не единственная причина. Муниципалитет поддерживает и местную экономику, и жителей: у нас построен новый детский сад, новая школа, активно развиваются частные предприятия. Поэтому сюда возвращаются и молодые люди».

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