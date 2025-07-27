Налоговики объяснили, как уплачивается военный сбор в случае предоставления недвижимости в аренду

Физические лица, сдающие недвижимость в аренду другим физлицам, должны самостоятельно платить военный сбор в течение 40 дней после завершения квартала.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как уплачивается военный сбор в случае предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилищный найм (поднайм).

Согласно подпункту 164.2.5 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определённый в порядке, установленном пунктом 170.1 статьи 170 НКУ.

Порядок налогообложения дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилищный найм (поднайм) определён пунктом 170.1 статьи 170 НКУ, согласно подпункту 170.1.4 которого доходы, указанные в подпунктах 170.1.1 – 170.1.3 пункта 170.1 статьи 170 НКУ, облагаются налоговым агентом при их начислении (выплате) по ставке, установленной пунктом 167.1 статьи 167 НКУ.

В то же время, если арендатор — физическое лицо, не являющееся самозанятым лицом, то лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, является налогоплательщик — арендодатель.

При этом такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала. Сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налоговое обязательство по результатам такого года отражаются в годовой налоговой декларации (п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ).

Таким образом, уплата военного сбора физическим лицом — арендодателем с дохода, полученного от физического лица — арендатора за предоставление недвижимости в аренду, осуществляется в порядке, установленном п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ как для налога на доходы физических лиц, то есть в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала.

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