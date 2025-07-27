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Податківці пояснили, як сплачується військовий збір у разі надання нерухомості в оренду

23:30, 27 липня 2025
Фізичні особи, які здають нерухомість в оренду іншим фізособам, повинні самостійно сплачувати військовий збір протягом 40 днів після завершення кварталу.
Податківці пояснили, як сплачується військовий збір у разі надання нерухомості в оренду
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Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, як сплачується військовий збір у разі надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм).

Відповідно до п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 ПКУ.

Порядок оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) визначено п. 170.1 ст. 170 ПКУ, згідно з п.п. 170.1.4 якого доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 – 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 ПКУ, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Разом з тим, якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації (п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ).

Таким чином, сплата військового збору фізичною особою – орендодавцем з доходу, отриманого від фізичної особи – орендаря за надання нерухомості в оренду, здійснюється у порядку, визначеному п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ як для податку на доходи фізичних осіб, а саме в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу.

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