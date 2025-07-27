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Шахраї під виглядом соцпрацівників обкрадають українців — поліція попереджає про нову схему

23:01, 27 липня 2025
Зловмисники маскуються під соціальних працівників, щоб потрапити в оселі довірливих громадян і викрасти їхні гроші та цінності.
Шахраї під виглядом соцпрацівників обкрадають українців — поліція попереджає про нову схему
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Правоохоронці застерігають громадян щодо нової шахрайської схеми. Зловмисники видають себе за працівників соціальних служб та намагаються потрапити до помешкань, прикриваючись благими намірами — нібито для оформлення допомоги, соціальних виплат чи надання медикаментів. Про це повідомляє поліція Миколаївщини.

Невідомі особи, представляючись співробітниками соціальної сфери, вводять людей в оману, щоб у подальшому заволодіти їхніми коштами чи цінностями. Насправді це аферисти, головна мета яких — з’ясувати, де зберігаються гроші, та викрасти їх.

Як діють шахраї:

  • представляються представником будь-якої соціальної служби, під приводом опитування оформлюють нібито допомогу, ліки або цільові грошові виплати;
  • зловмисники питають, скільки грошей є вдома, чи є цінності, чи далеко перебувають родичі;
  • після візиту псевдопрацівників через деякий час громадяни виявляють зникнення грошей, банківських карток або цінних речей.

Правоохоронці нагадують основні правила захисту від зловмисників:

  • не дозволяйте незнайомцям перебувати у вашій оселі. Ніхто не має права заходити та перебувати у помешканні, якщо на це немає законних підстав;
  • перевіряйте документи візитера. Вимагайте показати та сфотографуйте службове посвідчення, запишіть особисті дані та яку організацію представляє працівник. Зателефонуйте в установу та перевірте, чи дійсно даний співробітник був направлений до вас;
  • не обговорюйте власні заощадження. Ніхто не має права запитувати, де і скільки ви зберігаєте грошей;
  • якщо невідомі наполягають на візиті — не залишайтеся наодинці, а запросіть, щоб були присутні сусіди чи родичі.

Поліція закликає громадян бути обачними, не пускати до оселі сторонніх осіб без перевірки їхніх документів, не розголошувати інформацію про власні заощадження та у разі підозрілої поведінки негайно телефонувати на спецлінію 102.

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Національна поліція поліція шахрай аферисти

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