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Мошенники под видом соцработников обворовывают украинцев — полиция предупреждает о новой схеме

23:01, 27 июля 2025
Злоумышленники маскируются под социальных работников, чтобы попасть в дома доверчивых граждан и похитить их деньги и ценности.
Мошенники под видом соцработников обворовывают украинцев — полиция предупреждает о новой схеме
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Правоохранители предупреждают граждан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники выдают себя за сотрудников социальных служб и пытаются попасть в дома под предлогом оказания помощи — якобы для оформления выплат, медикаментов или другой поддержки. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками социальной сферы, вводят людей в заблуждение с целью дальнейшего завладения их деньгами или ценностями. На самом деле это мошенники, главная цель которых — выяснить, где хранятся деньги, и украсть их.

Как действуют мошенники:

  • представляются сотрудниками социальной службы, под предлогом опроса оформляют якобы помощь, лекарства или целевые денежные выплаты;
  • злоумышленники спрашивают, сколько денег находится дома, есть ли ценные вещи, далеко ли находятся родственники;
  • после визита псевдосотрудников граждане через некоторое время обнаруживают пропажу денег, банковских карт или ценных вещей.

Правоохранители напоминают основные правила защиты от злоумышленников:

  • не позволяйте незнакомцам находиться в вашем доме. Никто не имеет права заходить и находиться в жилище без законных оснований;
  • проверяйте документы визитера. Требуйте показать и сфотографировать служебное удостоверение, запишите личные данные и организацию, которую он представляет. Позвоните в учреждение и уточните, действительно ли этот сотрудник был направлен к вам;
  • не обсуждайте свои сбережения. Никто не имеет права спрашивать, где и сколько вы храните денег;
  • если незнакомцы настаивают на визите — не оставайтесь с ними наедине, пригласите соседей или родственников.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не впускать в дом посторонних без проверки документов, не разглашать информацию о своих сбережениях и в случае подозрительного поведения немедленно звонить на спецлинию 102.

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