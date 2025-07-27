Во Львовской области подростка ударило током во время селфи на вагоне поезда — парень в реанимации

15-летнего подростка ударило током при попытке совершить селфи на крыше вагона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На железнодорожной станции в поселке Брюховичи 15-летний подросток, поднявшись на крышу вагона, получил сильные ожоги в результате поражения электрическим током. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от дежурного железнодорожной станции. По его словам, подросток забрался на вагон, после чего произошла мощная вспышка, и он упал на землю. На место происшествия немедленно прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что подросток — житель одного из сел Львовского района — пытался сделать селфи на крыше вагона. Предположительно, именно приближение к контактной сети, находящейся под высоким напряжением, стало причиной электрического разряда.

Полиция подчеркивает: железная дорога — не место для развлечений. Высоковольтная контактная сеть представляет смертельную опасность даже без прикосновения — достаточно лишь приблизиться. Ежегодно такие поступки приводят к тяжелым травмам или гибели.

Правоохранители проводят проверку и призывают родителей усилить контроль за досугом детей, а подростков — не рисковать жизнью ради фотографии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.