В Ковеле полиция оштрафовала девушку-свидетеля избиения ребёнка в кафе за нецензурную лексику в видео

Полицейские обнаружили видео, в котором блогерша рассказывает, что стала свидетелем того, как мужчина наносил удары ребенку по голове.

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В Ковеле сотрудники полиции установили обстоятельства инцидента, вызвавшего резонанс в соцсетях, однако девушку оштрафовали. Видео, в котором блогерша рассказывает о нападении на ребенка в кафе, полицейские нашли в ходе мониторинга социальных сетей.

Как сообщают в полиции Волынской области, правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

После установления всех участников происшествия и проведения с ними опроса, полицейские составили административные материалы на мужчину, избивавшего ребенка, по ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие) и ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составили на блогершу — за использование нецензурной лексики в видео, сообщили в полиции.

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