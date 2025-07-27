В Киеве с 28 июля ограничат движение пешеходов на участке Голосеевского проспекта

На Голосеевском проспекте продолжается ремонт тротуара.

Фото: volynnews.com

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С 28 июля по 1 октября на части Голосеевского проспекта будет ограничено движение пешеходов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

На первом этапе дорожники будут ремонтировать покрытие тротуара на четной стороне проспекта — от Ужгородского переулка до улицы Выставковой.

В корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к ситуации.

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