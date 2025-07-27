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В Дубае создали ресторан с шеф-поваром – искусственным интеллектом: как работает Chef Aiman

20:32, 27 июля 2025
В Дубае открывают первый ресторан, где искусственный интеллект Chef Aiman разрабатывает меню, отвечает за атмосферу и сервис.
В Дубае создали ресторан с шеф-поваром – искусственным интеллектом: как работает Chef Aiman
Фото: reuters
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Уже в сентябре в самом центре Дубая, недалеко от Бурдж-Халифы, откроется уникальный ресторан WOOHOO, который обещает перенести посетителей в «ресторан будущего». Его главная особенность — повар-искусственный интеллект по имени Chef Aiman, который будет отвечать за создание меню, атмосферу и сервис. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на футуристический подход, блюда пока будут готовить люди. Однако именно виртуальный шеф разрабатывает рецепты на основе десятилетий исследований в области пищевой науки, молекулярного состава ингредиентов и более тысячи рецептов из различных кулинарных традиций мира.

Имя Chef Aiman объединяет в себе «AI» (искусственный интеллект) и «man» (человек), подчеркивая идею сотрудничества, а не замещения.

Алгоритм анализирует вкусы, текстуры, кислотность, уровень умами и другие характеристики продуктов, чтобы создавать необычные сочетания ингредиентов. После этого блюда тестирует команда поваров под руководством известного дубайского шефа Рейфа Османа.

Отзывы людей помогают модели совершенствовать свои рецепты — так искусственный интеллект учится понимать, что вкусно не только по данным, но и на практике.

«Мы не стремимся заменить человека на кухне. Напротив, Chef Aiman дополняет человеческое творчество и вдохновляет на новые идеи», — объяснил сооснователь WOOHOO и CEO компании Gastronaut Ахмет Ойтун Чакыр.

Помимо креативности, Chef Aiman также выполняет экологическую миссию — он разрабатывает рецепты с использованием ингредиентов, которые обычно выбрасываются в ресторанах: обрезков мяса, жира и т.п. В перспективе разработчики планируют лицензировать систему другим ресторанам по всему миру, чтобы сократить пищевые отходы и сделать ресторанную индустрию более устойчивой.

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искусственный интеллект технологии ИИ

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