У Дубаї створили ресторан з шеф-кухарем — штучним інтелектом: як працює Chef Aiman

У Дубаї відкривають перший ресторан, де штучний інтелект Chef Aiman розробляє меню, відповідає за атмосферу та сервіс.

Фото: reuters

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Уже у вересні в самому серці Дубая, неподалік Бурдж-Халіфи, відкриється унікальний ресторан WOOHOO, який обіцяє перенести відвідувачів у «ресторан майбутнього». Його головна особливість — кухар-штучний інтелект на ім’я Chef Aiman, який відповідатиме за створення меню, атмосферу та сервіс. Про це повідомляє Reuters.

Попри футуристичний підхід, страви поки що готуватимуть люди. Проте саме віртуальний шеф розробляє рецепти на основі даних з десятиліть досліджень у сфері харчової науки, молекулярного складу інгредієнтів та понад тисячі рецептів із різних кулінарних традицій світу.

Назва Chef Aiman поєднує в собі «AI» (штучний інтелект) та «man» (людина), що підкреслює ідею співпраці, а не заміщення.

Алгоритм аналізує смаки, текстури, кислотність, рівень умамі та інші характеристики продуктів, щоб створити незвичайні поєднання інгредієнтів. Після цього страви тестуються командою кухарів під керівництвом відомого дубайського шефа Рейфа Османа.

Відгуки людей дозволяють моделі вдосконалювати свої рецепти — так штучний інтелект вчиться розуміти, що смакує не лише «за даними», а й у реальності.

«Ми не прагнемо замінити людину на кухні. Навпаки, Chef Aiman доповнює людську творчість і підштовхує до нових ідей», — пояснив співзасновник WOOHOO та CEO компанії Gastronaut Ахмет Ойтун Чакір.

Окрім креативності, Chef Aiman має й екологічну місію — він розробляє рецепти з використанням інгредієнтів, які зазвичай викидають у ресторанах: обрізків м’яса, жиру тощо. У перспективі розробники планують ліцензувати систему іншим ресторанам по всьому світу, щоб зменшити харчові відходи та зробити ресторанну індустрію більш сталою.

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