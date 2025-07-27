Град та шквали — жителів Київщини попередили про погіршення погодних умов

На території Київської області та в місті Києві 28 липня прогнозується ускладнення погодних умов. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ: по області — помірний, місцями значний. Також можливі грози, вдень подекуди град та шквали швидкістю 15–20 м/с.
Вітер — південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря:
У Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності (жовтий).
Грози, можливий град і шквали можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.
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