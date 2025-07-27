Град та шквали — жителів Київщини попередили про погіршення погодних умов

У Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності.

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На території Київської області та в місті Києві 28 липня прогнозується ускладнення погодних умов. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ: по області — помірний, місцями значний. Також можливі грози, вдень подекуди град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

Вітер — південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря:

в області: вночі 17–22°, вдень 27–32°;

у Києві: вночі 20–22°, вдень 27–29°.

У Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності (жовтий).

Грози, можливий град і шквали можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

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