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У Кривому Розі працівник ТЦК побив чоловіка – поліція відкрила правадження

14:14, 27 липня 2025
Поліція розпочала перевірку після конфлікту у Кривому Розі за участі цивільного та працівника ТЦК.
У Кривому Розі працівник ТЦК побив чоловіка – поліція відкрила правадження
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У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження після інциденту, який стався 25 липня в Металургійному районі міста. Як повідомили в правоохоронних органах, під час моніторингу соцмереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт між цивільним чоловіком та представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За попередніми даними, в результаті інциденту місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Також у поліції повідомили, що наразі вирішується питання щодо проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського, який був присутній на місці події.

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поліція Кривий Ріг кримінальне провадження ТЦК

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