У США бортпровідника засудили до 18,5 років тюрми за приховану зйомку дівчат у туалеті літака

Слідство встановило, що за дев’ять місяців він зняв на приховану камеру щонайменше п’ятьох дівчат віком від 7 до 14 років у туалетах літаків.

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У США суд засудив колишнього бортпровідника авіакомпанії American Airlines до 18,5 років позбавлення волі за встановлення прихованої камери у туалеті літака з метою зйомки неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє CNN.

58-річний Естес Картер Томпсон ІІІ, житель міста Шарлотт (Північна Кароліна), отримав також п’ять років нагляду після звільнення. Вирок було оголошено у федеральному суді Бостона. Суддя Джулія Кобік назвала його дії «огидними» й наголосила, що через них «діти втратили свою невинність».

Злочин викрито у січні 2024 року після того, як 14-річна пасажирка виявила мобільний телефон, закріплений під кришкою туалету на борту літака. У липні того ж року Томпсона офіційно звинуватили у спробі сексуальної експлуатації дітей та зберіганні зображень сексуального насильства над дітьми, де фігурувала малолітня дитина.

Слідство встановило, що за дев’ять місяців він зняв щонайменше п’ятьох дівчат віком від 7 до 14 років у туалетах літаків. У судових матеріалах прокурори зазначили, що Томпсон «позбавив дівчат віри в добро та безпеку, залишивши їм лише страх, недовіру, тривогу й смуток».

Під час засідання Томпсон визнав провину та назвав свої вчинки «егоїстичними, збоченими та неправильними».

Він відбуватиме покарання у медичному центрі для ув’язнених FMC Butner у Північній Кароліні, де планує пройти спеціалізовану програму лікування для сексуальних злочинців. Його адвокат відмовився від коментарів.

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