Голова Деснянської РДА у Києві оголосив збір коштів на охорону через «цибулеву мафією»

Згодом Максим Бахматов заявив про соціальний експеримент і зазначив, що охороною залишається громада Києва.

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Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов публічно оголосив про збір коштів на фінансування його фізичної охорони. Причиною такого рішення стали поради громадян після боротьбу з місцевими нелегальними забудовами та «цибулевою мафією».

«Ви активно закликаєте думати мені про фізичну охорону. Особливо після активних дій проти цибулевої мафії, знесення мафів імператорів + попереду багато роботи Це чудові поради», - написав він.

За словами очільника району, державний бюджет не передбачає витрат на таку охорону, а фізична охорона коштує чималих грошей. ШІ підказав, що один охоронець коштує від 80 000 грн/міс., а якщо два — то це разом 2,4 млн грн на рік.

Збір коштів Бахматов запропонував організувати прозоро, з можливістю долучитись усім охочим. Зазначив, що всі «цікаві ідеї про тимчасові рішення» розглядаються, але не наближають до реальної допомоги. Також він згадав, що одному з попередніх заступників голови РДА «зламали ногу на вулиці в Деснянському районі».

Згодом очільник Деснянської райдержадміністрації повідомив, що припиняє цей збір, який назвав соціальним експериментом.

«77% готові підтримувати боротьбу із 10-річним свавіллям лайками та гнівними репостами. Що вважаю чудовим результатом. Загалом із учорашнього дня зібрали на один день охорони з 365 днів року», — написав Бахманов у соцмережах.

За його словами, охороною й надалі залишатиметься громада Києва, а співпраця із тими, хто виявив бажання допомогти, буде продовжена в межах чинного законодавства.

Бахманов також пригадав досвід роботи на ВДНГ, де в перші місяці ходив на роботу з особистою зброєю через численні погрози. Тоді, за його словами, конфлікт стосувався спроб незаконно привласнити 2 гектари землі — центральну парковку ВДНГ, але в судах вдалося «все відбити».

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