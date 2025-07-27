Практика судов
  1. В Украине

Глава Деснянской РГА в Киеве объявил сбор средств на охрану из-за «луковой мафии»

19:20, 27 июля 2025
Позже Максим Бахматов заявил о социальном эксперименте и отметил, что охраной остается община Киева.
Глава Деснянской РГА в Киеве объявил сбор средств на охрану из-за «луковой мафии»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов публично объявил о сборе средств на финансирование своей физической охраны. Причиной такого решения стали советы граждан после его борьбы с местными незаконными застройками и «луковой мафией».

«Вы активно призываете меня подумать о физической охране. Особенно после активных действий против луковой мафии, сноса МАФов императоров, а впереди еще много работы. Это отличные советы», — написал он.

По словам главы района, государственный бюджет не предусматривает расходов на такую охрану, а физическая охрана стоит немалых денег. ИИ подсказал, что один охранник стоит от 80 000 грн/мес., а если два — это 2,4 млн грн в год.

Сбор средств Бахматов предложил организовать прозрачно, с возможностью присоединиться всем желающим. Он отметил, что все «интересные идеи о временных решениях» рассматриваются, но не приближают к реальной помощи. Также он напомнил, что одному из предыдущих заместителей главы РГА «сломали ногу на улице в Деснянском районе».

Позже глава Деснянской РГА сообщил, что прекращает сбор, назвав его социальным экспериментом.

«77% готовы поддерживать борьбу с 10-летним беспределом лайками и гневными репостами. Что считаю отличным результатом. В целом с вчерашнего дня собрали на один день охраны из 365 дней в году», — написал Бахматов в соцсетях.

По его словам, охраной и дальше останется община Киева, а сотрудничество с теми, кто выразил желание помочь, будет продолжено в рамках действующего законодательства.

Бахматов также вспомнил свой опыт работы на ВДНГ, где в первые месяцы ходил на работу с личным оружием из-за многочисленных угроз. Тогда, по его словам, конфликт касался попыток незаконно присвоить 2 гектара земли — центральную парковку ВДНГ, но в судах удалось «все отбить».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей

Введенный законопроектом 12414 упрощенный порядок назначения прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур – в частности из числа экс-правоохранителей, будет оставлен.

«Вы что, забыли кто вы и как вы?» – заместителя председателя ГСА Леонида Сапельникова обвинили в травле сотрудников ГП «ИСС»

Сотрудники ГП «Информационные судебные системы» «восстали» против заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации и просят руководителя ГСА вмешаться в ситуацию.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду