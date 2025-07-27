Глава Деснянской РГА в Киеве объявил сбор средств на охрану из-за «луковой мафии»

Позже Максим Бахматов заявил о социальном эксперименте и отметил, что охраной остается община Киева.

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Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов публично объявил о сборе средств на финансирование своей физической охраны. Причиной такого решения стали советы граждан после его борьбы с местными незаконными застройками и «луковой мафией».

«Вы активно призываете меня подумать о физической охране. Особенно после активных действий против луковой мафии, сноса МАФов императоров, а впереди еще много работы. Это отличные советы», — написал он.

По словам главы района, государственный бюджет не предусматривает расходов на такую охрану, а физическая охрана стоит немалых денег. ИИ подсказал, что один охранник стоит от 80 000 грн/мес., а если два — это 2,4 млн грн в год.

Сбор средств Бахматов предложил организовать прозрачно, с возможностью присоединиться всем желающим. Он отметил, что все «интересные идеи о временных решениях» рассматриваются, но не приближают к реальной помощи. Также он напомнил, что одному из предыдущих заместителей главы РГА «сломали ногу на улице в Деснянском районе».

Позже глава Деснянской РГА сообщил, что прекращает сбор, назвав его социальным экспериментом.

«77% готовы поддерживать борьбу с 10-летним беспределом лайками и гневными репостами. Что считаю отличным результатом. В целом с вчерашнего дня собрали на один день охраны из 365 дней в году», — написал Бахматов в соцсетях.

По его словам, охраной и дальше останется община Киева, а сотрудничество с теми, кто выразил желание помочь, будет продолжено в рамках действующего законодательства.

Бахматов также вспомнил свой опыт работы на ВДНГ, где в первые месяцы ходил на работу с личным оружием из-за многочисленных угроз. Тогда, по его словам, конфликт касался попыток незаконно присвоить 2 гектара земли — центральную парковку ВДНГ, но в судах удалось «все отбить».

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