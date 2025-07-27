Уплачивают ли НДФЛ предприниматели, призванные на военную службу во время мобилизации — разъяснение

ФЛП и другие самозанятые лица, призванные на военную службу, освобождаются от уплаты НДФЛ, единого налога и военного сбора на период службы при условии предоставления подтверждающих документов.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, уплачивают ли НДФЛ физические лица-предприниматели, призванные на военную службу в период мобилизации.

Согласно п. 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников и были призваны на военную службу в период мобилизации либо привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации на должностях, предусмотренных штатами военного времени, в особый период, определённый Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями, либо по контракту, на весь период их военной службы (с первого числа месяца, в котором лицо было призвано на военную службу или с которым был заключен контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года, до последнего дня месяца, в котором лицо было демобилизовано (уволено с военной службы), освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц согласно разделу IV НКУ, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу согласно главе 1 раздела XIV НКУ, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по НДФЛ или единому налогу в соответствии с п. 16¹ подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Основанием для такого освобождения являются сведения, полученные центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) самозанятого лица.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и в особый период, предоставляет налоговому органу в электронной форме сведения из Единого реестра призывников.

Если самозанятое лицо, призванное на военную службу по мобилизации в особый период или по контракту, имеет наемных работников и на время своей службы уполномочивает другое лицо на выплату зарплаты и/или других доходов работникам, обязанность по начислению и удержанию НДФЛ и военного сбора с таких выплат на время службы возлагается на уполномоченное лицо.

НДФЛ и военный сбор, начисленные и удержанные таким уполномоченным лицом с выплат физическим лицам, уплачиваются в бюджет демобилизованным (уволенным с военной службы) самозанятым лицом, в том числе лицом, проходившим военную службу по контракту, в течение 180 календарных дней со дня демобилизации (увольнения), без начисления штрафов, финансовых санкций и пени.

Положение п. 25 подраздела 10 раздела ХХ НКУ применяется с первого дня мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 «О частичной мобилизации», утвержденным Законом Украины от 17 марта 2014 года № 1126-VII.

Начисленные контролирующим органом за период мобилизации или действия контракта суммы авансовых взносов по единому налогу и военному сбору, суммы штрафов и пени за неуплату (неперечисление) или неполную уплату (перечисление) этих взносов и налогов подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды, с учетом срока исковой давности, включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующий орган получил сведения о мобилизации такого физического лица-предпринимателя или заключенном с ним контракте.

Самозанятое лицо, которое в связи с призывом на военную службу в период мобилизации, в особый период или по контракту не выполнило налоговые обязанности в сроки, определённые НКУ, и которые возникли до даты мобилизации, заключения контракта и/или в период прохождения службы, освобождается от ответственности, предусмотренной НКУ за неисполнение налоговых обязанностей, при условии их выполнения в течение 180 календарных дней со дня демобилизации (увольнения с военной службы), окончания лечения (реабилитации).

В случае отсутствия в Едином реестре призывников либо неполучения налоговым органом сведений о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) самозанятого лица (физического лица – предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность), такое лицо имеет право подать заявление и копию военного билета либо другого документа, выданного соответствующим госорганом, с указанием данных о призыве на военную службу, контракте. Процедуры освобождения от уплаты налогов и сборов, неначисления налогов и сборов, списания штрафов (финансовых санкций), пени, восстановления регистрации плательщика единого налога, подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяются к самозанятым лицам, подавшим заявление и соответствующие документы в контролирующий орган согласно п. 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

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