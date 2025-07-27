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В США бортпроводника приговорили к 18,5 годам тюрьмы за скрытую съемку девушек в туалете самолета

19:38, 27 июля 2025
Следствие установило, что за девять месяцев он снял на скрытую камеру не менее пяти девушек в возрасте от 7 до 14 лет в туалетах самолетов.
В США бортпроводника приговорили к 18,5 годам тюрьмы за скрытую съемку девушек в туалете самолета
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В США суд приговорил бывшего бортпроводника авиакомпании American Airlines к 18,5 годам лишения свободы за установку скрытой камеры в туалете самолета с целью съемки несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает CNN.

58-летний Эстес Картер Томпсон ІІІ, житель города Шарлотт (Северная Каролина), получил также пять лет наблюдения после увольнения. Приговор был оглашен в федеральном суде Бостона. Судья Джулия Кобик назвала его действия «отвратительными» и подчеркнула, что из-за них «дети потеряли свою невиновность».

Преступление разоблачено в январе 2024 года после того, как 14-летняя пассажирка обнаружила мобильный телефон, закрепленный под крышкой туалета на борту самолета. В июле того же года Томпсон был официально обвинен в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении изображений сексуального насилия над детьми, где фигурировал малолетний ребенок.

Следствие установило, что за девять месяцев он снял по меньшей мере пятерых девушек в возрасте от 7 до 14 лет в туалетах самолетов. В судебных материалах прокуроры отметили, что Томпсон «лишил девушек веры в добро и безопасность, оставив им только страх, недоверие, тревогу и уныние».

Во время заседания Томпсон признал вину и назвал свои поступки «эгоистическими, извращенными и неправильными».

Он будет отбывать наказание в медицинском центре для заключенных FMC Butner в Северной Каролине, где планирует пройти специализированную программу лечения сексуальных преступников. Его адвокат отказался от комментариев.

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суд США

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