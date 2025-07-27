В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину — полиция открыла производство

Полиция начала проверку после конфликта в Кривом Роге с участием гражданского лица и сотрудника ТЦК.

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В Кривом Роге полиция открыла уголовное производство после инцидента, произошедшего 25 июля в Металлургическом районе города. Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданским мужчиной и представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По предварительным данным, в результате инцидента местный житель получил телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Также в полиции сообщили, что в настоящее время решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского, который находился на месте происшествия.

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