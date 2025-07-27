Град и шквалы — жителей Киевщины предупредили об ухудшении погодных условий

В Киевской области объявлено предупреждение о опасных метеорологических явлениях I уровня опасности.

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На территории Киевской области и в городе Киеве 28 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь: по области — умеренный, местами значительный. Также возможны грозы, днем местами град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

Ветер — юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура воздуха:

в области: ночью 17–22°, днем 27–32°;

в Киеве: ночью 20–22°, днем 27–29°.

В Киевской области объявлено предупреждение о опасных метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый).

Грозы, возможный град и шквалы могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

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