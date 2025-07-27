У Києві з 28 липня обмежать рух пішоходів на ділянці Голосіївського проспекту

На Голосіївському проспекті триває ремонт тротуару.

Фото: volynnews.com

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З 28 липня до 1 жовтня на частині Голосіївського проспекту обмежать рух пішоходів у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На першому етапі дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту — від провулка Ужгородського до вулиці Виставкової.

У корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять мешканців і гостей столиці поставитися з розумінням до ситуації.

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