Практика судів
  1. В Україні

У Києві з 28 липня обмежать рух пішоходів на ділянці Голосіївського проспекту

15:26, 27 липня 2025
На Голосіївському проспекті триває ремонт тротуару.
У Києві з 28 липня обмежать рух пішоходів на ділянці Голосіївського проспекту
Фото: volynnews.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 28 липня до 1 жовтня на частині Голосіївського проспекту обмежать рух пішоходів у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На першому етапі дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту — від провулка Ужгородського до вулиці Виставкової.

У корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять мешканців і гостей столиці поставитися з розумінням до ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Галина Третьякова зареєструвала законопроект про встановлення ознак наявності трудових відносин

Однією з ознак буде вважатися систематична виплата особі, яка виконує роботу чи надає послуги, винагороди, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи чи надаються послуги.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду