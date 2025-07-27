У Ковелі поліція оштрафувала дівчину-свідка побиття дитини у кафе через нецензурну лексику на відео

Поліцейські виявили відео, у якому блогерка розповідає, що стала свідком того, як чоловік завдавав удари дитині по голові.

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У Ковелі поліцейські встановили обставини інциденту, який набув резонансу в соцмережах, однак дівчину оштрафували. Відео, у якому блогерка розповідає, що стала свідком того, як чоловік завдавав удари дитині по голові, поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж.

Як вказують у поліції Волинської області, правоохоронці встановили обставини інциденту з побиттям дитини у кафе та зареєстрували інформацію за вказаним фактом в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Після того, як встановили всіх учасників події та опитали їх, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) на чоловіка, який бив дитину.

Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП склали на блогерку — через використання нецензурної лексики у відео, кажуть у поліції.

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