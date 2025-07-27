На Львівщині підлітка вдарило струмом під час селфі на вагоні поїзда — хлопець у реанімації

15-річного підлітка вдарило струмом під час спроби зробити селфі на даху вагона.

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На залізничній станції у селищі Брюховичі 5-річний хлопець, піднявшись на дах вагона, отримав сильні опіки внаслідок ураження струмом. Зараз підліток перебуває у реанімації. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від чергового залізничної станції. За його словами, хлопець виліз на вагон, після чого стався потужний спалах, і той впав на землю. На місце події негайно прибули медики та слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що підліток — мешканець одного з сіл Львівського району — намагався зробити селфі на даху вагона. Ймовірно, саме наближення до контактної мережі, яка перебуває під високою напругою, спричинило електричний розряд.

У поліції наголошують: залізниця — не місце для розваг. Високовольтна контактна мережа становить смертельну небезпеку навіть без дотику — достатньо лише опинитися поруч. Щороку такі вчинки призводять до важких травм або смертей.

Правоохоронці проводять перевірку та закликають батьків посилити контроль за дозвіллям дітей, а підлітків — не ризикувати життям заради фото.

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