Народжувалося 10 дітей на рік — у норвезькому селі почали платити 8400 євро за дитину

У норвезькому селі розраховують отримати природний приріст населення.

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У норвезькому населеному пункті Лебесбю, де проживає близько 1300 осіб, місцева влада запровадила бонус за народження дитини — 100000 крон (приблизно 8400 євро), пише Bild.

Зазначається, що останнім часом у населеному пункті в середньому народжувалося лише близько 10 дітей на рік, а після оголошення ініціативи цей показник зріс до 15 дітей.

«Я неймовірно радий, що у 2025 році в нас народиться стільки дітей. Думаю, вперше за багато років ми можемо сподіватися на природний приріст населення. Для нас це щось незвичне. Про це мріє кожна маленька комуна», — розповів на норвезькому телебаченні мер Бйорн Педерсен.

Серед перших щасливих батьків — Уле Мартін Ларссен із дружиною. Вони родом з того ж регіону, але виїжджали, а тепер повернулися: «Дитячий бонус — не єдина причина. Муніципалітет підтримує і місцеву економіку, і мешканців: у нас побудовано новий дитячий садок, нову школу, активно розвиваються приватні підприємства. Тому сюди повертається й молодь».

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